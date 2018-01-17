У Сумській області поліцейські затримали крадіїв. ВІДЕО
У Сумській області поліцейські затримали крадіїв. ВІДЕО
Поліцейські затримали одразу трьох ймовірних крадіїв. Вночі полісменам зателефонували і повідомили про можливу крадіжку акумуляторних батарей з вишки стільникового зв’язку. Телефонували із служби безпеки одного мобільного оператора. На місце приїхали правоохоронці. І встигли застати зловмисників на місці злочину.
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