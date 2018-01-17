На Закарпатті водій вирішив пограти у перегони з патрульними. ВІДЕО
На Закарпатті водій вирішив пограти у перегони з патрульними. ВІДЕО
Сівши за кермо п’яним, він уявив, що грає у відому комп’ютерну гру GTA і влаштував справжні перегони із патрульними. Все почалося з того, що поліцейські вирішили зупинити Тойоту за порушення водієм дорожніх правил. Однак керманич виявився аж надто неслухняним і замість зупинки прискорив рух своєї автівки.
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