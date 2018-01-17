У Києві брат жінки вбив її співмешканця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві брат жінки вбив її співмешканця. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Вбивство у столиці. Близько півночі до Деснянського відділу поліції Києва надійшло повідомлення – у одній із квартир знайшли мертвого чоловіка. По приїзду правоохоронці побачили безлад у помешканні, перевернуті меблі та речі, частина яких була у крові. Чоловік однозначно боровся із своїм супротивником. Більше у сюжеті.
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