У Львові 90-річна жінка з інсультом пролежала сама у квартирі два дні. ВІДЕО

Залишитися самому на старості – це не лише сумно, а й часом небезпечно. Приміром, як нещодавній випадок у Львові. Тут на вулиці Липова Алея мешкає 90-річна жінка. Незважаючи на вік, вона помаленьку, як то кажуть, обходила себе. До неї також навідувалися працівники соціальної служби. Тож коли жінка два дні поспіль не вийшла на зв’язок, вони одразу зателефонували до поліції. Більше у сюжеті.