Київська поліція розслідує вбивство чоловіка, тіло якого знайдено у Дніпровському районі. ВІДЕО

Київська поліція розслідує вбивство чоловіка, тіло якого знайдено у Дніпровському районі. ВІДЕО

13:40 17.01.2018

Особа потерпілого не встановлена. Правоохоронці звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо потерпілого чи обставин злочину, повідомити її слідчим.

04 грудня 2017 року до Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території лісництва знайдено тіло чоловіка із ознаками насильницької смерті. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та керівництво районної поліції.

За інформацією слідчої Дніпровського управління поліції Хрестини Гергаї, для встановлення причини смерті труп направили на судово-медичну експертизу. За фактом умисного вбивства було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство).

«За попередніми висновками, смерть чоловіка настала приблизно у жовтні 2017 року. Під час огляду на тілі потерпілого ми виявили два татуювання чорного кольору у вигляді голови кота та хреста. Тож звертаємося до громадян, які можливо упізнали татуювання чи можуть назвати дані загиблого або стали свідками цього злочину, поділитися цією інформацією. Анонімність та грошова винагорода гарантується», - підкреслила Хрестина Гергая.

Відповідну інформацію можна надати за адресою Дніпровського управління поліції: м. Київ, вул. Червоноткацька, 2 або за номерами телефонів (097) 085-86-04, (063) 243-48-48 та 102.

Відділ комунікації поліції Києва
Алла Борових

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