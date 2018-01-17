Знеструмлені населені пункти, переохолодження та масові ДТП – наслідки негоди в Україні. ВІДЕО
Знеструмлені населені пункти, переохолодження та масові ДТП – наслідки негоди в Україні. ВІДЕО
Сильні хуртовини накрили Україну. Разом із морозами вони створюють серйозну небезпеку. Так, на Львівщині від переохолодження вже загинуло 4-ро людей. Перед цим повідомлялося про ще одного чоловіка, загиблого внаслідок морозів у Києві. Через негоду без електропостачання залишилось 15 населених пунктів у Донецькій, Запорізькій та Одеській областях. Транспортних рух на багатьох шляхах ускладнено, подекуди – паралізовано.
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