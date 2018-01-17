У центрі столиці через демонтаж кіоску відбулась стрілянина, є потерпілі. ВІДЕО

Чергова стрілянина у столиці. В елітному – Печерському районі Києва за вулицею Лесі Українки відбувся демонтаж кіоску, який перетворився у кривавий обстріл. Власник кіоску Валерій розповідає, незнайомі йому люди спершу лише вимагали знести його кіоск, а потім взялись за справу. Крім того, зі слів чоловіка незнайомці не мали при собі належних документів. Після словесної перепалки виникла бійка, невідомі дістали зброю. Під час стрілянини один із нападників спортивної статури поцілив співвласнику кіоску у ногу. Наразі він у лікарні. Правоохоронці розслідують цей інцидент як хуліганство. За фактом у поліції вже відкрили кримінальне провадження.