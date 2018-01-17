У Дніпрі ЗІЛ увім’яв Таврію у стовп. ВІДЕО
У Дніпрі ЗІЛ увім’яв Таврію у стовп. ВІДЕО
У Дніпрі на проспекті Пушкіна сталась страшна аварія. Попередньо відомо, що дорогою рухалась Таврія. За кермом була дівчина 25 років. Вона саме їхала на роботу. Працює у місцевій лікарні. Водійка повертала праворуч, аби заїхати на територію лікарні. Перед автомобілем аварійної служби електромережі трохи пришвидшилась. Але ЗІЛ ймовірно не пропустив Таврію і влетів у неї.
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