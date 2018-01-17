У Дніпрі чоловік під домашнім арештом здійснив серію зухвалих крадіжок. ВІДЕО

Дніпро. Патрульні вночі обходили двори. На житловому масиві Придніпровський в темряві запримітили чоловіка, який копошився біля автівки без коліс. На вигук правоохоронців той кинувся тікати, але зловмисника затримали, а згодом до відділку поліції привели і його спільника. Вони разом регулярно крали автомобільні колеса.

І не лише це… Також в «Огляді надзвичайних подій»:

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