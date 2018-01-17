У Кропивницькому начальник будівельного підприємства взяв хабар у 2 мільйони. ВІДЕО
У Кропивницькому начальник будівельного підприємства взяв хабар у 2 мільйони. ВІДЕО
2 мільйони гривень захотів начальник будівельного підприємства від бізнесмена. Гроші директор зажадав за підключення підприємства до газопостачання. Цікаво, що вартість, яку вказав керівник будівельного підприємства від початку була штучно завищена. А хабар платився за зменшення ціни послуги.
Не тільки це…також в огляді хабар News дивіться про таке…
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