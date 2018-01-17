Уряд виділятиме гроші на будівництво дитячих будинків сімейного типу. ВІДЕО
Уряд виділятиме гроші на будівництво дитячих будинків сімейного типу. ВІДЕО
Кабінет Міністрів щорічно виділятиме гроші на будівництво дитячих будинків сімейного типу. Це ще один ключовий пункт Указу Президента про посилення захисту прав дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування. Саме так звані малі групові будинки, соціальне житло та дитячі будинки сімейного типу, на які даватимуть гроші, мають остаточно замінити старі радянські інтернати.
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