Україна не веде статистику потерпілих серед цивільного населення в ОРДЛО. ВІДЕО
Україна не веде статистику потерпілих серед цивільного населення в ОРДЛО. ВІДЕО
Громадські організації: міжнародні та українські, правозахисники, організація з безпеки і співробітництва в Європі – всі вони ретельно стежать за ситуацією в зоні ОРДЛО. Ведуть статистику, моніторять – кількість постраждалих та загиблих серед цивільного населення. Це важливо аби весь світ знав – українців вбивають ворожі бойовики на Донбасі. Аби і через роки у міжнародних судах не виникало питань – хто і проти кого веде війну на Сході України. Однак, офіційно, на рівні державному в Україні ніхто подібного моніторингу не проводить. А відтак, виходить, що в Україні навіть немає положення про надання жертвам військових дій на Сході країни статусу потерпілого.
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