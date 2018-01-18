У Києві автомобіль врізався в бетонну опору, загинув пасажир. ВІДЕО
У Києві автомобіль врізався в бетонну опору, загинув пасажир. ВІДЕО
Наші репортери дізналися – на Набережному шосе Тойота врізалася в бетону опору моста. Є постраждалі. Але вони навіть не підозрювали, що коли приїдуть побачать таку страшну картину. Автівка розтрощена, передня частина розбита вщент. Найжахливіше те, що всередині на пасажирському кріслі людина. Чоловік опинився заручником заліза…
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