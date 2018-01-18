В Одесі побилися охоронці двох приватних фірм. ВІДЕО
В Одесі побилися охоронці двох приватних фірм. ВІДЕО
Сталося все в Одесі на вулиці Успенській. В епіцентрі уваги будинок під номером 17. Там саме триває початкова стадія будівництва багатоповерхівки.
|
18.01.2018 | 20:20
|
18.01.2018 | 20:10
|
18.01.2018 | 07:00
|
18.01.2018 | 06:45
|
18.01.2018 | 06:30
|
17.01.2018 | 23:15
|
17.01.2018 | 22:45
|
17.01.2018 | 22:15
|
17.01.2018 | 21:45
|
17.01.2018 | 21:15
|
17.01.2018 | 20:45
|
17.01.2018 | 20:20
|
17.01.2018 | 20:10
|
17.01.2018 | 13:40
|
17.01.2018 | 09:40
|
17.01.2018 | 09:20
-
- 1 з 933
- ››