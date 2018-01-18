В Одесі побилися охоронці двох приватних фірм. ВІДЕО

В Одесі побилися охоронці двох приватних фірм. ВІДЕО

20:10 18.01.2018

Сталося все в Одесі на вулиці Успенській. В епіцентрі уваги будинок під номером 17. Там саме триває початкова стадія будівництва багатоповерхівки.

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