Верховна рада визнала Росію окупантом. ВІДЕО
Верховна рада визнала Росію окупантом. ВІДЕО
Росія агресор і окупант, а антитерористична операція на папері змінює назву. Верховна рада прийняла найгучніший закон початку 2018 – про реінтеграцію Донбасу.
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