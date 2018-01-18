На Запоріжжі зіткнулися автобус та Нива. Є загиблі. ВІДЕО

Біля села Азовське що на Запоріжжі на трасі Васильївка-Бердянськ сталась жахлива ДТП. За попередньою інформацією, дорогою їхала Нива. На зустріч – пасажирський автобус Мерседес. Варто зазначити, що на той момент траса була засніжена. Тож в якийсь момент все пішло шкереберть.

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