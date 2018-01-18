На Запоріжжі зіткнулися автобус та Нива. Є загиблі. ВІДЕО
На Запоріжжі зіткнулися автобус та Нива. Є загиблі. ВІДЕО
Біля села Азовське що на Запоріжжі на трасі Васильївка-Бердянськ сталась жахлива ДТП. За попередньою інформацією, дорогою їхала Нива. На зустріч – пасажирський автобус Мерседес. Варто зазначити, що на той момент траса була засніжена. Тож в якийсь момент все пішло шкереберть.
І не тільки це…також в огляді ДТП дивіться:
У Києві на проспекті Бандери зіштовхнулись одразу 5 машин…
У Запоріжжі винуватиця ДТП нахамила поліцейським.
|
18.01.2018 | 22:45
|
18.01.2018 | 22:15
|
18.01.2018 | 21:45
|
18.01.2018 | 21:15
|
18.01.2018 | 20:45
|
18.01.2018 | 20:20
|
18.01.2018 | 20:10
|
18.01.2018 | 07:00
|
18.01.2018 | 06:45
|
18.01.2018 | 06:30
|
17.01.2018 | 23:15
|
17.01.2018 | 22:45
|
17.01.2018 | 22:15
|
17.01.2018 | 21:45
|
17.01.2018 | 21:15
|
17.01.2018 | 20:45
-
- 1 з 933
- ››