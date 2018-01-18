Активісту-трансгендеру із Росії не дають статус «біженця» в Україні. ВІДЕО
Активісту-трансгендеру із Росії не дають статус «біженця» в Україні. ВІДЕО
Півтора роки тому він втік із російського Омську. Втік, бо там він ризикував втратити не тільки свободу, а і життя. Чоловік став одним із небагатьох відкритих трансгендерних активістів у Росії. За це на нього влаштували справжнє полювання – кілька разів жорстоко били…
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