В Одесі за добу поліцейські розшукали чоловіка, який ножем поранив перехожого. ВІДЕО
В Одесі за добу поліцейські розшукали чоловіка, який ножем поранив перехожого. ВІДЕО
Вночі чоловік разом із друзями повертався додому з гостей. І не планували більше ніде затримуватись, та їх перестріли незнайомці…
І не лише це в огляді надзвичайних подій…
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