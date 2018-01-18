В Одесі за добу поліцейські розшукали чоловіка, який ножем поранив перехожого. ВІДЕО

В Одесі за добу поліцейські розшукали чоловіка, який ножем поранив перехожого. ВІДЕО

21:45 18.01.2018

Вночі чоловік разом із друзями повертався додому з гостей. І не планували більше ніде затримуватись, та їх перестріли незнайомці…

І не лише це в огляді надзвичайних подій…

У Києві поліцейські затримали банду домушників…

У Києві ще одним борделем стало менше…

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