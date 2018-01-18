У Слов’янську знайшли неповнолітніх втікачів. ВІДЕО
У Слов’янську знайшли неповнолітніх втікачів. ВІДЕО
У Слов’янську, на Донеччині зникли діти. Хлопці: 13-ти річний Валерій Неведомський та 12-ти річний Ярослав Титков. Вони втекли з центру соціально-психологічної реабілітації для дітей близько 18.30 вечора. На пошуки хлопців за тривогою підняли весь особовий склад Слов’янської поліції. Правоохоронці перекрили в’їзди та виїзди з міста. Та після кількогодинних пошуків правоохоронці нарешті знайшли підлітків. На вокзалі, ті планували поїхати до іншого міста.
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