У Слов’янську знайшли неповнолітніх втікачів. ВІДЕО

У Слов’янську, на Донеччині зникли діти. Хлопці: 13-ти річний Валерій Неведомський та 12-ти річний Ярослав Титков. Вони втекли з центру соціально-психологічної реабілітації для дітей близько 18.30 вечора. На пошуки хлопців за тривогою підняли весь особовий склад Слов’янської поліції. Правоохоронці перекрили в’їзди та виїзди з міста. Та після кількогодинних пошуків правоохоронці нарешті знайшли підлітків. На вокзалі, ті планували поїхати до іншого міста.