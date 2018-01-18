Небайдужий чоловік повернув зниклу дитину матері. ВІДЕО

Близько 18 години вечора маленький хлопчик гуляв із своєю матусею. Вона відволіклась на хвильку, і синочок цим скористався. Дитяча цікавість завела його туди, де він уже не міг побачити неньку. Хлопчик заблукав. Більше дивіться у сюжеті.

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