Небайдужий чоловік повернув зниклу дитину матері. ВІДЕО
Небайдужий чоловік повернув зниклу дитину матері. ВІДЕО
Близько 18 години вечора маленький хлопчик гуляв із своєю матусею. Вона відволіклась на хвильку, і синочок цим скористався. Дитяча цікавість завела його туди, де він уже не міг побачити неньку. Хлопчик заблукав. Більше дивіться у сюжеті.
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