В Україні наново вчитимуть працівників служби у справах дітей. ВІДЕО

Президент України Петро Порошенко видав такий довгоочікуваний Указ. Він посилює захист прав дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Серед багатьох доручень Президента - підвищення фаховості працівників cлужб у справах дітей. Більше дивіться у сюжеті.