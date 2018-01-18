В Україні наново вчитимуть працівників служби у справах дітей. ВІДЕО
В Україні наново вчитимуть працівників служби у справах дітей. ВІДЕО
Президент України Петро Порошенко видав такий довгоочікуваний Указ. Він посилює захист прав дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування. Серед багатьох доручень Президента - підвищення фаховості працівників cлужб у справах дітей. Більше дивіться у сюжеті.
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