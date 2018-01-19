Негода у Києві: на Набережному шосе зіштовхнулось шість автівок. ВІДЕО

У Києві на Набережному шосе відбулось подвійне ДТП. Як розповідають очевидці аварії, водій Skoda у стані алкогольного сп’яніння влетів у Smart. Остання автівка від сильного удару відлетіла у сторону. Після зіткнення автомобіль Skoda вдарився у відбійник та вдарив у задню частину Hyundai. Вже після першої аварії на високій швидкості летить Nissan та б’є вже побитий Smart і Mitsubishi. В свою чергу Smart розвертає, ба навіть більше – вдаряється у Skoda, натомість Mitsubishi влітає у Lada. До лікарні медики забрали двох людей, стан здоров’я третього потерпілого лікарі ідентифікували, як задовільний.