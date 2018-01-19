Домашнім тиранам загрожує до 10 років позбавлення волі. ВІДЕО

Новим законом «Про запобігання та протидію домашньому насильству», який набрав чинності з 7 січня передбачено нове визначення «домашнє насильство». В законі суттєво розширили категорію осіб, які можуть підпадати під статус жертви домашнього кривдника. Також суттєво змінилася і відповідальність за дане правопорушення. Відтепер передбачається покарання у вигляді 150-240 годин громадських робіт або ж арешт до півроку. Крім того, серед покарань - і обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 2 років. Через рік порушники закону будуть нести вже і кримінальну відповідальність за свої протиправні діяння. Чого ще варто остерігатися домашнім тиранам – такі люди можуть потрапити у відкритий реєстр домашніх насильників. В разі, коли людину притягнули до адміністративної відповідальності його вносять в реєстр на рік. За кримінальну відповідальність- аж до 10 років.