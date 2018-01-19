У Миколаєві затримали поліцейського, який торгував наркотиками. ВІДЕО
У Миколаєві затримали поліцейського, який торгував наркотиками. ВІДЕО
Про кримінальне «хобі» поліцейського дізнався весь Миколаїв, а тепер і вся Україна. Внутрішня перевірка підтвердила – поліцейський працює на «два фронти». У вільний від роботи час, правоохоронець штовхає через своїх знайомих канабіс.
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