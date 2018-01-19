Дитяче порно в Києві розповсюджувала банда зловмисників. ВІДЕО

Дитяче порно в Києві розповсюджувала банда зловмисників. Кіберполіція викрила п’ять торговців дитячою порнографією. На їхніх комп’ютерах правоохоронці знайшли понад дванадцять тисяч заборонених фото та відео за участю підлітків. Усю техніку поліцейські вилучили.