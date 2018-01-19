На Одещині автомобіль провалився під кригу. ВІДЕО
На Одещині автомобіль провалився під кригу. ВІДЕО
На Одещині чоловік дивом сам зберіг своє життя. В Ізмаїльському районі між селами Стара Некрасівка та Кіслиці водій «ВАЗу» не впорався з керуванням і машина з дороги злетіла під кригу. Подробиці у сюжеті.
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