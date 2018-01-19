У Києві поліцейські затримали банду домушників. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
У Києві поліцейські затримали банду домушників. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО
Всього ймовірних крадіїв п’ятеро. З місця події їх відвезли у відділок поліції. Всі вони не місцеві, а так би мовити непрохані гості столиці…
|
19.01.2018 | 07:40
|
19.01.2018 | 07:20
|
19.01.2018 | 07:00
|
19.01.2018 | 06:45
|
19.01.2018 | 06:30
|
19.01.2018 | 06:15
|
18.01.2018 | 23:15
|
18.01.2018 | 22:45
|
18.01.2018 | 22:15
|
18.01.2018 | 21:45
|
18.01.2018 | 21:15
|
18.01.2018 | 20:45
|
18.01.2018 | 20:20
|
18.01.2018 | 20:10
|
18.01.2018 | 07:00
|
18.01.2018 | 06:45
-
- 1 з 933
- ››