У Києві поліцейські затримали банду домушників. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

У Києві поліцейські затримали банду домушників. ОНОВЛЕНО. ВІДЕО

06:30 19.01.2018

Всього ймовірних крадіїв п’ятеро. З місця події їх відвезли у відділок поліції. Всі вони не місцеві, а так би мовити непрохані гості столиці…

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