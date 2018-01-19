У Миколаєві зять звіряче побив тестя на очах своєї дружини та дітей. ВІДЕО

У Миколаєві зять звіряче побив тестя на очах своєї дружини та дітей. ВІДЕО

11:00 19.01.2018

До поліції надійшло повідомлення про те, що у квартирі будинку по вул. Озерній в мікрорайоні Намив Заводського району Миколаєва відбувається бійка.

За вказаною адресою оперативний черговий скерував наряди патрульної поліції та слідчо-оперативну групу, які встановили обставини події.

З'ясувалось, інцидент стався між 61-річним чоловіком та його 34-річним зятем. Нетверезий обранець доньки потерпілого в результаті раптово виниклої сварки під час спільного вживання оковитої почав руками та ногами лупцювати тестя, не зважаючи при цьому на вмовляння дружини та неповнолітніх дітей припинити свої дії.

Правоохоронці надали пенсіонерові першу медичну допомогу та викликали швидку, яка госпіталізувала потерпілого з множинними травмами голови до реанімаційного відділення. Зловмисника правоохоронці доставили до відділу поліції.

Наразі правоохоронці з'ясовують всі обставини події. За узгодженням з місцевою прокуратурою зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

За матеріалами ВК ГУНП у Миколаївській області

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