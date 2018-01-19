На Запоріжжі трьох патрульних поліції підозрюють у побитті та катуванні. ВІДЕО

На Запоріжжі трьох патрульних поліції підозрюють у побитті та катуванні. ВІДЕО

14:40 19.01.2018

Прокуратурою Запорізької області повідомлено про підозру працівникам Управління патрульної поліції у м. Запоріжжі, які у жовтні минулого року, перебуваючи на чергуванні на стаціонарному посту «Запоріжжя-північ», що розташований на автомагістралі при в’їзді до міста з боку м. Дніпра, зупинивши транспортний засіб під керуванням потерпілого, перевищили службові повноваження працівників поліції, а саме застосували відносно громадянина фізичну силу, мордування, а також спеціальні засоби – гумовий кийок та кайданки, спричинивши останньому тілесні ушкодження, завдавши при цьому не менше 13 ударів по тілу та ногам.

Крім того, потерпілий неправомірно утримувався на вулиці біля поста понад 6 годин у нічний час, йому насильно обмежували можливість пересуватись, підходити до власного автомобіля та заходити до приміщення блокпосту, щоб зігрітись. Також громадянину не надавали їжу та воду, забороняли спілкуватися з родичами та адвокатом.

Про підозру за ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 365 КК України повідомлено 2 поліцейським, ще одному поліцейському інкримінується ч. 2 ст. 365 КК України.

На даний час вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Санкція за вчинений злочин передбачає кримінальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

За матеріалами прес-служби прокуратури Запорізької області

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