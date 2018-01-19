У Запоріжжі поліцейські катували водія. ВІДЕО
У Запоріжжі поліцейські катували водія. ВІДЕО
У Запоріжжі троє патрульних зупинили автомобіль та з невідомих причин накинули водію кайданки та побити гумовими кийками. Лікарі нарахували на тілі потерпілого близько 13 ударів. Крім того, чоловіка понад 6 годин насильно тримали на вулиці вночі. Водію також не дали можливості зігрітися в приміщенні поста, поїсти, ба навіть заборонили спілкуватися з родичами та адвокатом.
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