У Запоріжжі поліцейські катували водія. ВІДЕО

У Запоріжжі троє патрульних зупинили автомобіль та з невідомих причин накинули водію кайданки та побити гумовими кийками. Лікарі нарахували на тілі потерпілого близько 13 ударів. Крім того, чоловіка понад 6 годин насильно тримали на вулиці вночі. Водію також не дали можливості зігрітися в приміщенні поста, поїсти, ба навіть заборонили спілкуватися з родичами та адвокатом.