В Одесі злочинець відкрив вогонь по поліцейських. ВІДЕО
В Одесі злочинець відкрив вогонь по поліцейських. ВІДЕО
У центрі Одесі посеред білого дня стріляли. Інцидент стався поблизу однієї зі шкіл, за ситуацією з вікон сусідніх будинків з жахом спостерігали одесити.
|
19.01.2018 | 20:45
|
19.01.2018 | 20:15
|
19.01.2018 | 19:45
|
19.01.2018 | 14:40
|
19.01.2018 | 13:40
|
19.01.2018 | 11:00
|
19.01.2018 | 07:40
|
19.01.2018 | 07:20
|
19.01.2018 | 07:00
|
19.01.2018 | 06:45
|
19.01.2018 | 06:30
|
19.01.2018 | 06:15
|
18.01.2018 | 23:15
|
18.01.2018 | 22:45
|
18.01.2018 | 22:15
|
18.01.2018 | 21:45
-
- 1 з 933
- ››