На Запоріжчині 65-тонна вантажівка злетіла у кювет. ВІДЕО
На Запоріжчині 65-тонна вантажівка злетіла у кювет. ВІДЕО
Неподалік селища Степногірськ, що на Запоріжчині водій однієї із таких вантажівок не впорався із керуванням. Як наслідок – 65-тонна машина злетіла у кювет. Щастя, що цього разу на її шляху не опинилося інших кермувальників, сам водій також не травмувався. А от щоб дістати вантажівку, довелося викликати рятувальників. Більше у сюжеті.
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