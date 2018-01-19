На Запоріжчині 65-тонна вантажівка злетіла у кювет. ВІДЕО

На Запоріжчині 65-тонна вантажівка злетіла у кювет. ВІДЕО

20:45 19.01.2018

Неподалік селища Степногірськ, що на Запоріжчині водій однієї із таких вантажівок не впорався із керуванням. Як наслідок – 65-тонна машина злетіла у кювет. Щастя, що цього разу на її шляху не опинилося інших кермувальників, сам водій також не травмувався. А от щоб дістати вантажівку, довелося викликати рятувальників. Більше у сюжеті.

Крім того в огляді дивіться ще про таке:

У Черкасах пасажирський автобус заплутався у обірваних проводах.

На Рівненщині водій та пасажир постраждали внаслідок ДТП. 

Іномарка на Закарпатті перекинулась та влетіла у паркан будинку.

На Київщині легковий автомобіль зіткнувся із маршруткою.

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