Звільнений з ЛДНР розповів про життя після полону. ВІДЕО

Люди з ЛДНР потрапили хоч і на мирну територію, але не варто забувати – залишили свої домівки, роботу, деякі родину та друзів. І їх, після зйомок, фотосесій, інтерв’ю, з їхніми реальними проблемами, нехай і бюрократичними, нехай і на мирній території, залишили один на один.

Не просте питання стоїть і щодо військових, яких звільнили під час обміну. За неофіційною інформацією вже є десятки тих, кого підозрюють в дезертирстві.