У Маріуполі у вогні загинув чоловік на візку. ВІДЕО

У Маріуполі у вогні загинув чоловік на візку. ВІДЕО

21:45 19.01.2018

Задихнувся від диму ще один чоловік у Маріуполі. На вулиці Боткіна, у власному будинку. Жахливо, чоловік – з обмеженими можливостями, навіть не міг покинути палаючу будівлю. Сусіди побачили біду вже надто пізно.

Не тільки це…також в огляді надзвичайних подій дивіться про таке….

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