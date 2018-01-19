У Маріуполі у вогні загинув чоловік на візку. ВІДЕО

Задихнувся від диму ще один чоловік у Маріуполі. На вулиці Боткіна, у власному будинку. Жахливо, чоловік – з обмеженими можливостями, навіть не міг покинути палаючу будівлю. Сусіди побачили біду вже надто пізно.

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