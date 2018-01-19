Соцмережі обурив пандус біля управління Національної поліції у Кропивницькому. ВІДЕО
Соцмережі обурив пандус біля управління Національної поліції у Кропивницькому. ВІДЕО
У Кропивницькому біля відділення поліції встановили пандус, яким неможливо користуватися. У «Facebook» цим неймовірно обурилися. У регіональному сервісному центрі МВС не стали мовчати. Пообіцяли – пандус приберуть. А от, чи встановлять новий і функціональний? Питання!
І не лише це… Також в «Огляді соціальних мереж»:
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