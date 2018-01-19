Порушувати права людей в Криму не припиняють – правозахисники. ВІДЕО
Порушувати права людей в Криму не припиняють – правозахисники. ВІДЕО
Новина, яка вразила в саме серце усю правозахисну спільноту України – в Криму українського активіста Володимира Балуха засудили до трьох років і семи місяців позбавлення волі у колонії-поселенні.
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