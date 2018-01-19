Прикордонники мають знімати на відео спілкування з біженцями – Омбудсмен. ВІДЕО
Прикордонники мають знімати на відео спілкування з біженцями – Омбудсмен. ВІДЕО
Омбудсмен Валерія Лутковська хоче, аби прикордонники носили відео реєстратори та знімали спілкування з шукачами притулку! Так вирішила Уповноважена Верховної Ради не з проста. У квітні 2017 року прикордонники в аеропорту «Бориспіль» аж десять діб тримали сімнадцятирічного громадянина Сомалі. Підлітка не допускали до процедури розгляду надання йому статусу біженця. Хлопця передали представникам Державної міграційної служби тільки після втручання у ситуацію Уповноваженої Верховної ради з прав людини.
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