Прикордонники мають знімати на відео спілкування з біженцями – Омбудсмен. ВІДЕО

Омбудсмен Валерія Лутковська хоче, аби прикордонники носили відео реєстратори та знімали спілкування з шукачами притулку! Так вирішила Уповноважена Верховної Ради не з проста. У квітні 2017 року прикордонники в аеропорту «Бориспіль» аж десять діб тримали сімнадцятирічного громадянина Сомалі. Підлітка не допускали до процедури розгляду надання йому статусу біженця. Хлопця передали представникам Державної міграційної служби тільки після втручання у ситуацію Уповноваженої Верховної ради з прав людини.