В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО

В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО

20:30 20.01.2018

В Україні кожні 49 секунд поліцейський жорстоко поводиться з людиною, ймовірно, навіть катує її! Важко повірити, але за 2017 рік кількість жертв навмисного побиття та катувань у поліції зросла. За результатами соціологічного моніторингу, вже 641 326 людей пережили поліцейське насильство. Подробиці у сюжеті. 

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