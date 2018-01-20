В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
В Україні кожні 49 секунд поліцейський жорстоко поводиться з людиною, ймовірно, навіть катує її! Важко повірити, але за 2017 рік кількість жертв навмисного побиття та катувань у поліції зросла. За результатами соціологічного моніторингу, вже 641 326 людей пережили поліцейське насильство. Подробиці у сюжеті.
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