На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО
На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО
На Харківщині чоловік зґвалтував десятирічну дівчинку. Сталось це в одному з сіл Балаклійського району. Розпочалось усе з того, що школярка разом зі своїм братом та бабусею пішли щедрувати. Все було як завжди: цукерки, посмішки та веселощі. Згодом до них підійшов чоловік. Він запропонував защедрувати і у його оселі. Ніхто й подумати не міг чим усе це може обернутись…
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