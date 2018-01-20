Через негоду половина Одещини залишилась без світла. ВІДЕО

В Україні через снігопади знеструмлено 737 населених пунктів у 10 областях. Та найбільше від негоди потерпає Одещина. Без світла залишилась майже половина області. Також ускладнений рух залишається на деяких дорогах. Лише за минулу добу в Україні сталось більше 900 ДТП, в яких загинуло 16 громадян.