Через негоду половина Одещини залишилась без світла. ВІДЕО
Через негоду половина Одещини залишилась без світла. ВІДЕО
В Україні через снігопади знеструмлено 737 населених пунктів у 10 областях. Та найбільше від негоди потерпає Одещина. Без світла залишилась майже половина області. Також ускладнений рух залишається на деяких дорогах. Лише за минулу добу в Україні сталось більше 900 ДТП, в яких загинуло 16 громадян.
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