Кіберполіція: телефонними шахрайствами займаються ув’язнені в тюрмах. ВІДЕО
Кіберполіція: телефонними шахрайствами займаються ув’язнені в тюрмах. ВІДЕО
Таких випадків, коли наївністю жінок, а трохи рідше чоловіків, користуються зловмисники і виманюють великі суми грошей, не злічити. І що вражає, голова кіберполіції України Сергій Демедюк наголошує, що більшість телефонних шахраїв – це люди, які перебувають у місцях позбавлення волі.
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