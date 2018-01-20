Кіберполіція: телефонними шахрайствами займаються ув’язнені в тюрмах. ВІДЕО

Таких випадків, коли наївністю жінок, а трохи рідше чоловіків, користуються зловмисники і виманюють великі суми грошей, не злічити. І що вражає, голова кіберполіції України Сергій Демедюк наголошує, що більшість телефонних шахраїв – це люди, які перебувають у місцях позбавлення волі.