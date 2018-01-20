В Одесі від кору померла невакцинована дитина. ВІДЕО
В Одесі від кору померла невакцинована дитина. ВІДЕО
В Україні від кору померло грудне немовля. Це вже восьмий випадок смерті з моменту початку спалахів. Дитина була не вакцинована.
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