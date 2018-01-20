У Києві через пішохода-порушника сталася масова ДТП. ВІДЕО
У Києві через пішохода-порушника сталася масова ДТП. ВІДЕО
За попередніми даними саме з вини пішохода сталася масштабна аварія в Києві. Події розгорталися на проспекті Маяковського. Учасників аварії 4-ро. Легковики Деу, Форд, Рено та пасажирський автобус.
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