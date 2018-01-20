Деталі кривавої перестрілки в Одесі. Один із поранених поліцейських помер. ВІДЕО

Деталі кривавої перестрілки в Одесі. Один із поранених поліцейських помер. ВІДЕО

11:45 20.01.2018

В Одеській області зловмисник наніс вогнепальні поранення водію таксі, трьом співробітникам поліції та своєму сусіду, який загинув. Правоохоронцям довелося застосувати вогнепальну зброю та знешкодити нападника на місці події. 

У Приморському районі Одеси поліцейські проводили затримання чоловіка, який перебував у розшуку за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення. Під час операції зловмисник почав чинити опір та відкрив по поліцейських вогонь з автоматичної вогнепальної зброї.

У результаті він наніс смертельне поранення чоловікові, який знаходився з ним в одному приміщенні, поранив водія таксі та трьох поліцейських.

Як повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв, на допомогу співробітникам карного розшуку прибув наряд патрульної поліції.

«Поліцейські вступили у вогневий бій зі злочинцем. Під час опору стрілок був знешкоджений», – повідомив очільник Нацполіції.

Правоохоронці здійснили штурм приміщення, з якого велася стрілянина. Було виявлено вхід у катакомби, де поліцейські знайшли та вилучили арсенал зброї.

За попередніми даними, між стрілком та загиблим стався конфлікт. Під час стрілянини по правоохоронцях розшукуваний зловмисник скоїв постріли також і в бік товариша та вбив його. 

В ході штурму у приміщенні, де ховався зловмисник, працівники поліції виявили ще двох раніше засуджених чоловіків. Зараз вони доставлені до Приморського відділу поліції для проведення слідчих дій.

На місці події поліцейські виявили міні цех з виготовлення зброї, а також перероблену вогнепальну атипову зброю. Крім цього, у сумці, яка знаходилася на тілі загиблого стрілка, виявлено чотири осколкові гранати.

А за  кілька годин стало відомо, що куля, випущена зі зброї зловмисника, обірвала життя дільничного офіцера поліції Приморського ВП старшого лейтенанта поліції Сергія Пригаріна. Поранений під час стрілянини в центрі Одеси правоохоронець помер у лікарні.

В органах внутрішніх справ Сергій працював з 2012 року. У загиблого поліцейського залишилася дружина та дворічна донька.

За матеріалами ВК ГУНП в Одеській області

 

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