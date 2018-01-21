У Запоріжжі СБУ провела обшуки у членів проросійської організації. ВІДЕО

Співробітники Служби безпеки України у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 161 Кримінального кодексу України, у Запоріжжі провели санкціоновані обшуки у представників проросійської громадської організації «Союз православный «Радомир».

Оперативники спецслужби вилучили незареєстровану автоматичну вогнепальну і холодну зброю, значну кількість набоїв, медалі «патріот Росії», проросійську символіку вказаної організації, роздруківки з текстами антиукраїнського змісту.

Попередньо встановлено і задокументовано, що ГО «Радомир» надавала так звані «охоронні послуги» Запорізькій Єпархії Української православної церкви. Окремі представники останньої порушують рівноправність громадян, чим створюють передумови для міжетнічних та міжконфесійних конфліктів. Вони також виправдовують агресивні дії РФ по відношенню до України.

Тривають слідчі дії.

За матеріалами прес-центру СБУ