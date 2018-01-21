На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО

На Харківщині чоловік зґвалтував десятирічну дівчинку. Сталось це в одному з сіл Балаклійського району. Розпочалось усе з того, що школярка разом зі своїм братом та бабусею пішли щедрувати. Все було як завжди: цукерки, посмішки та веселощі. Згодом до них підійшов чоловік. Він запропонував защедрувати і у його оселі. Ніхто й подумати не міг чим усе це може обернутись…