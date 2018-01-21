У Харкові під вікнами знайшли труп іноземця, а в квартирі тіло його подруги. ВІДЕО

У Харкові під вікнами знайшли труп іноземця, а в квартирі тіло його подруги. ВІДЕО

21:00 21.01.2018

На місці події працюють слідчо-оперативна група та експерти-криміналісти.

Проводяться заходи щодо вилучення речових доказів, встановлення свідків події.

Напередодні, о 10 годині 55 хвилин, до Київського відділу поліції надійшло повідомлення, про те що з вікна будинку по вулиці Мироносицькій випав чоловік.

Слідчі виявили на місці події тіло 51-річного чоловіка.

Як повідомив начальник Київського відділу поліції міста Харкова Олександр Коцар, попередньо встановлено, що загиблий є іноземним громадянином. Чоловік винаймав квартиру у будинку, поруч з яким було знайдено його тіло.

В квартирі, де проживав іноземець, працівники поліції виявили тіло 40-річної харків’янки з ножовими пораненнями.

За даним фактом слідчим відділом Київського відділу поліції відкрито кримінальне провадження за ч. 2 статті 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Проводяться слідчо-оперативні заходи щодо встановлення всіх обставин події. Тіла померлих направлено до моргу для встановлення причини смерті.

За матеріалами ВК ГУНП у Харківській області

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