Активісту-трансгендеру із Росії не дають статус «біженця» в Україні. ВІДЕО

Півтора роки тому він втік із російського Омську. Втік, бо там він ризикував втратити не тільки свободу, а і життя. Чоловік став одним із небагатьох відкритих трансгендерних активістів у Росії. За це на нього влаштували справжнє полювання – кілька разів жорстоко били…