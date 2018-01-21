Звільнений з ЛДНР розповів про життя після полону. ВІДЕО

Звільнений з ЛДНР розповів про життя після полону. ВІДЕО

21:30 21.01.2018

Люди з ЛДНР потрапили хоч і на мирну територію, але не варто забувати – залишили свої домівки, роботу, деякі родину та друзів. І їх, після зйомок, фотосесій, інтерв’ю,  з їхніми реальними проблемами, нехай і бюрократичними, нехай і на мирній території, залишили один на один. Не просте питання стоїть і щодо військових, яких звільнили під час обміну. За неофіційною інформацією вже є десятки тих, кого підозрюють в дезертирстві.

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