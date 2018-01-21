Україна визнаватиме два документи видані В Л/ДНР. ВІДЕО

Прийнятий у четвер депутатами закон про Реінтеграцію Донбасу експерти та люди сприйняли по різному. Було багато критики через низку формулювань в тексті закону. Правозахисники казали, що є положення які взагалі суперечать Конституції України. Разом з тим експерти відмітили і дуже позитивні зміни, які передбачає цей закон. Україна і далі не визнаватиме, жодних документів виданих в так званих ЛНР та ДНР, окрім двох. Це свідоцтва про народження та смерть.