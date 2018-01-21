Україна визнаватиме два документи видані В Л/ДНР. ВІДЕО

Україна визнаватиме два документи видані В Л/ДНР. ВІДЕО

19:30 21.01.2018

Прийнятий у четвер депутатами закон про Реінтеграцію Донбасу експерти та люди сприйняли по різному. Було багато критики через низку формулювань в тексті закону. Правозахисники казали, що є положення які взагалі суперечать Конституції України. Разом з тим експерти відмітили і дуже позитивні зміни, які передбачає цей закон. Україна і далі не визнаватиме, жодних документів виданих в так званих ЛНР та ДНР, окрім двох. Це свідоцтва про народження та смерть. 

Теги:

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

Поділіться:

Шукаю свідків!

RSS-матеріал
На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО
На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО
21.01.2018 | 22:00
Масштабна ДТП: у Києві зіштовхнулись 5 автівок. ВІДЕО
Масштабна ДТП: у Києві зіштовхнулись 5 автівок. ВІДЕО
21.01.2018 | 21:45
Звільнений з ЛДНР розповів про життя після полону. ВІДЕО
Звільнений з ЛДНР розповів про життя після полону. ВІДЕО
21.01.2018 | 21:30
У Харкові під вікнами знайшли труп іноземця, а в квартирі тіло його подруги. ВІДЕО
21.01.2018 | 21:00
Активісту-трансгендеру із Росії не дають статус «біженця» в Україні. ВІДЕО
Активісту-трансгендеру із Росії не дають статус «біженця» в Україні. ВІДЕО
21.01.2018 | 20:30
Україна визнаватиме два документи видані В Л/ДНР. ВІДЕО
Україна визнаватиме два документи видані В Л/ДНР. ВІДЕО
21.01.2018 | 19:30
У Маріуполі під час пожежі загинули двоє безхатьків. ВІДЕО
У Маріуполі під час пожежі загинули двоє безхатьків. ВІДЕО
21.01.2018 | 09:30
У Черкасах пасажирський автобус заплутався у обірваних проводах. ВІДЕО
У Черкасах пасажирський автобус заплутався у обірваних проводах. ВІДЕО
21.01.2018 | 08:30
СБУ викрила на хабарництві групу патрульних поліцейських Харківщини. ВІДЕО
СБУ викрила на хабарництві групу патрульних поліцейських Харківщини. ВІДЕО
20.01.2018 | 23:00
Вакцинація має бути по-справжньому обов’язковою - експерти. ВІДЕО
Вакцинація має бути по-справжньому обов’язковою - експерти. ВІДЕО
20.01.2018 | 22:30
Вбивство у Києві: на Троєщині 28-річному чоловіку проломили голову. ВІДЕО
Вбивство у Києві: на Троєщині 28-річному чоловіку проломили голову. ВІДЕО
20.01.2018 | 22:00
У Києві через пішохода-порушника сталася масова ДТП. ВІДЕО
У Києві через пішохода-порушника сталася масова ДТП. ВІДЕО
20.01.2018 | 21:45
На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО
На Харківщині затримали педофіла за чергове зґвалтування дитини. ВІДЕО
20.01.2018 | 21:30
Київська поліція розслідує вбивство чоловіка, тіло якого знайдено у Дніпровському районі. ВІДЕО
20.01.2018 | 21:00
В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
В Україні зросла кількість катувань у поліції - правозахисники. ВІДЕО
20.01.2018 | 20:30
Кіберполіція: телефонними шахрайствами займаються ув’язнені в тюрмах. ВІДЕО
Кіберполіція: телефонними шахрайствами займаються ув’язнені в тюрмах. ВІДЕО
20.01.2018 | 19:30

ЧП.INFO онлайн

Телеканал ЧП.INFO онлайн

Думка екcперта

Валентин Гладких
Кандидат філософських наук, експерт ГО «Слово і Діло»
Карати українських артистів за виступи в Росії – повна маячня!
19.01.2018
Тетяна Попова
Медіаексперт, екс-заст. міністра інформполітики
Провали в комунікаціях
19.01.2018
Анна Маляр
Юрист-кримінолог, кандидат юридичних наук
Правоохоронці бояться громадського тиску у справі вбивства Ірини Ноздровської
09.01.2018
Усі новини розділу »
RSS-матеріал

Опитування

Чи треба скасувати АТО та ввести воєнний або надзвичайний стан на Донбасі?

Варіанти

Всі права захищені © Магнолія-ТВ

.